CRIME

Professor é preso após perseguir e ameaçar aluna de 16 anos via Pix

Ainda de acordo com as investigações, nas mensagens o professor ameaçava se matar e deixava a entender que poderia levar outras pessoas junto. “Querendo morrer. Quem sabe não levo mais gente”, escreveu ele em mensagem via Pix, enviada na noite de quarta-feira (25). Quatro dias antes, no sábado (21), o professor disse: “Você vai me matar, entendeu? Vai ser você”.