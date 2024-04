ERRO NO RECONHECIMENTO

Professor é preso sob suspeita de roubo, mas escola diz que ele estava em aula a 200 km

Um professor ligado à rede estadual de ensino de São Paulo foi preso temporariamente na terça-feira, 16, sob a suspeita de envolvimento em um roubo ocorrido em Iguape, litoral paulista. Clayton dos Santos, de 40 anos, é acusado por uma ocorrência registrada no dia 31 de outubro de 2023, quando uma mulher, de 73 anos, teve R$ 11 mil roubados. A vítima teria reconhecido o professor por meio de uma fotografia como autor do crime.

Apesar do reconhecimento por parte da vítima, documentos divulgados pela Escola Estadual Deputado Rubens do Amaral, no bairro da Saúde, zona sul da capital, mostram que Clayton estava na instituição, dando aulas, no momento em que o crime aconteceu Ou seja, o homem estaria a cerca de 200 quilômetros de Iguape, o que impossibilitaria seu envolvimento com a ocorrência policial.