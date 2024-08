ENTRE OS MORTOS

Professora da UFPR, vítima do acidente aéreo em Vinhedo, salvou animais das enchentes no RS

Silvia Cristina Osaki, médica veterinária, atuou como voluntária em resgates nas enchentes no Rio Grande do Sul

Estadão

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 21:43

Silvia Cristina Osaki é uma das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Silvia Cristina Osaki, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e médica veterinária, foi confirmada como uma das vítimas na queda de avião nesta sexta-feira 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A universidade lamentou a morte da profissional. "É com profundo pesar que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) lamenta o falecimento da professora Silvia Cristina Osaki", começa o comunicado, que também traz depoimentos de ex-colegas de Silvia

"A perda da professora Silvia Cristina é uma imensa tragédia que atinge toda a comunidade do Setor Palotina e da UFPR como um todo. Sua dedicação à educação e à pesquisa, bem como seu compromisso com o desenvolvimento de nossos estudantes, deixarão um legado que será lembrado por todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado", lamentou o diretor Wilson de Aguiar Beninca.

"Seu dinamismo marcante e disposição imensurável também foram contemplados pelos moradores de Canoas, Rio Grande do Sul, onde Silvia atuou como voluntária no resgate de animais da enchente que recentemente acometeu o local. Com um ritmo de vida e trabalho intenso, incluindo pedaladas antes do amanhecer a jogos de vôlei noturnos, ela construiu vínculos profissionais e laços de amizade dentro e fora da universidade, deixando um legado não só por suas realizações, mas também por seu espírito cômico, presença sempre marcante, alegria contagiante, autenticidade e irreverência. Sentiremos sua falta. Condolências à família e amigos", acrescentou a direção do setor.

"Enlutada, a Universidade Federal do Paraná presta solidariedade aos familiares e amigos da professora Silvia", finaliza o comunicado.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1996, Silvia fazia parte do quadro de professores da UFPR desde 2009, lecionando nos cursos de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas. Atualmente, ministrava as disciplinas de Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde no setor Palotina, além de participar no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA). Foi coordenadora do curso de Medicina Veterinária de 2015 a 2018 e do PPGCA de 2021 a 2023.