Programa busca mulheres engenheiras de software para trabalhar no iFood

Interessadas podem se inscrever até 6 de fevereiro

O projeto "Elas são Tech", um programa de contratação imediata destinado especificamente a recrutar mulheres engenheiras de software para posições em tempo integral no iFood está com inscrições abertas. As interessadas podem se inscrever até 6 de fevereiro no site oficial. >