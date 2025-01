OPORTUNIDADE

Construtora abre mais de 50 vagas para contratação imediata em Salvador; saiba como se candidatar

A seleção é para profissionais que vão trabalhar na obra do condomínio Jardim Patamares, em Piatã

Mais de 50 vagas de trabalho para contratação imediata estão disponíveis em Salvador. A Construtora Stanza anunciou 53 vagas na área da construção civil. As contratações são para a obra do condomínio Jardim Patamares, que foi lançada em maio do ano passado. >