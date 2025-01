EMPREGO

Empresa capixaba abre vagas de emprego na Bahia; confira

São 10 vagas que exigem nível médio completo

O início de 2025 traz boas notícias para quem busca uma nova oportunidade de emprego. O Grupo Contauto, que tem mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo, está com vagas abertas na Bahia. As oportunidades são para início imediato, e os currículos podem ser enviados para [email protected].