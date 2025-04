OPORTUNIDADE

Programa vai oferecer 25 mil vagas gratuitas de qualificação profissional; saiba mais

Cursos serão destinados a pessoas entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 10:51

Ministério do Trabalho e Emprego Crédito: Divulgação

Pessoas entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica terão a oportunidade de fazer uma qualificação profissional gratuita. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Serviço Social da Indústria (SESI), por meio de seu Conselho Nacional e do Departamento Nacional, vão lançar na próxima quinta-feira (10), em Salvador, o Programa Nacional SEJA PRO+ Trabalho e Emprego. Com investimento inicial de R$ 200 milhões, o programa oferecerá 25 mil vagas gratuitas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para pessoas entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica, promovendo a qualificação profissional e ampliando oportunidades de inserção no mercado de trabalho. >

Nesta primeira etapa, a Bahia contará com 3 mil vagas. O SEJA PRO + busca criar condições mais favoráveis para que esses jovens possam se qualificar, retornar os estudos e, assim, ampliar suas possibilidades de acesso ao trabalho e à renda. "Estaremos presentes nesse importante momento em Salvador, junto a parceiros estratégicos, para reafirmar o compromisso do SESI com a formação e o futuro da juventude brasileira", diz o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior. >

Mais detalhes sobre como será o acesso às vagas vão ser divulgados durante a cerimônia de lançamento do programa, que será realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Participam do evento o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior; o superintendente de Educação do Sesi Nacional, Wisley Pereira, e o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos.>