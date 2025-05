TIROTEIO

Festa paredão acaba com duas mortes em Pernambués

Suspeitos teriam trocado tiros com policiais militares

Uma festa paredão acabou em duas mortes no bairro de Pernambués, em Salvador, na madrugada deste domingo (11). No caso, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), dois suspeitos morreram após trocarem tiros com agentes do Batalhão Patamo, que foi acionado por uma denúncia de homens armados e perturbação de sossego. >