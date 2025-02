FIM DOS TUCANOS

PSDB deve desaparecer em março, após fusão com outro partido

Presidente da legenda tem se reunido com MDB e PSD para discutir tema, diz coluna

O PSDB vai fundir com outro partido a partir de março, deixando de existir, segundo informação da colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Segundo as informações, há uma disputa entre o MDB de Michel Temer e o PSD de Gilberto Kassab para conquistar o que restou dos tucanos. >

A coluna diz que o presidente do PSDB, Marconi Perillo, se reuniu várias vezes com Kassab. Na semana passada, também se reuniu com Temer e o presidente do MDB, Baleia Rossi. O partido definiu internamente que vai tomar a decisão em março. >