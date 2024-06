Psicóloga suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado se entrega à polícia

Em depoimento logo após o crime, Júlia disse que saiu do apartamento no dia 20 de maio após o empresário ter feito café da manhã para ela. No entanto, o corpo dele foi encontrado em avançado estado de decomposição após vizinhos sentirem um forte cheiro vindo do apartamento e acionarem a polícia. A última vez que Luiz foi visto com vida foi no dia 17 de abril, no elevador do condomínio.