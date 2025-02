DOENÇA

Publicitária conta como descobriu câncer agressivo após notar 'bolinha' na axila

"A ficha demora bastante para cair", disse ela em entrevista

Quando a publicitária Fernanda Natel, então com 24 anos, encontrou um pequeno nódulo em sua axila esquerda, não imaginava que esse seria o começo de uma batalha contra o câncer. Ela seguia sua vida com uma rotina intensa de trabalho e esportes em São Paulo, até que, ao retirar o nódulo e realizar a biópsia, o primeiro laudo não indicou nada maligno. No entanto, o nódulo voltou a aparecer, o que gerou novos alertas. >