Quaest: 49% desaprovam governo Lula, e pela primeira vez o índice é superior à aprovação

Aprovação é de 47%; Nordeste ainda é região que mais aprova Lula, mas também teve queda

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27) pela Quaest aponta que a aprovação do presidente Lula (PT) caiu para 47%, enquanto a desaprovação subiu para 49%. Esta é a primeira vez desde o início da série histórica, em fevereiro de 2023, que a desaprovação ultrapassa a aprovação do presidente. >

A pesquisa, realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro com 4,5 mil eleitores em todo o Brasil, revelou uma queda de 5 pontos percentuais na aprovação de Lula, que estava em 52% em dezembro. Já a desaprovação aumentou 2 pontos, passando de 47% para 49%. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.>

A pesquisa também mostrou variações regionais significativas. No Nordeste, onde o presidente ainda possui a maior aprovação, ela caiu de 67% para 60%, enquanto a desaprovação subiu de 32% para 37%. No Sudeste, a desaprovação se manteve em 53%, mas a aprovação caiu de 44% para 42%. No Sul, a desaprovação saltou de 52% para 59%, enquanto a aprovação caiu de 46% para 39%.>