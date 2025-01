MUDANÇA

Com críticas à Meta, publicitário baiano assume Comunicação do governo Lula

'População não consegue ver o governo em suas virtudes', diz Sidônio Palmeira

O publicitário baiano Sidônio Palmeira assumiu nesta terça-feira (14) o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia de posse, realizada no Palácio do Planalto, marca o início de sua gestão, após um período de transição com a equipe do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que deixa a Secom após dois anos à frente do cargo.