REDES SOCIAIS

Meta responde a questionamentos da AGU sobre fim da moderação de conteúdo

AGU fará reunião para analisar a resposta

A confirmação do envio das respostas foi feita pela AGU em uma nota divulgada no mesmo dia. O prazo dado pelo órgão para que a Meta se manifestasse terminou na segunda-feira, e agora as informações serão analisadas pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia (PNDD), com uma reunião agendada para terça-feira (14) para discutir o caso.