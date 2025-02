ESTUDO

Quanto de tomate realmente tem no catchup? Percentual é menor do que se imagina

Anvisa define o catchup como um produto feito a partir da polpa de tomates maduros, podendo conter outros itens, desde que não descaracterize

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 07:45

Catchup Crédito: Shutterstock

Um estudo realizado por pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (Cena-USP), em Piracicaba, revelou que, em média, o tomate corresponde a apenas 25% da composição dos catchups vendidos no Brasil. Para investigar essa informação, os pesquisadores analisaram 25 marcas encontradas em mercados da cidade, utilizando uma abordagem isotópica para determinar a origem do carbono presente nos produtos. >

O trabalho, publicado no "Journal of Food Composition and Analysis", utilizou a razão isotópica delta carbono 13 para identificar a proporção de carbono proveniente de plantas C3 (como o tomate) e C4 (como a cana-de-açúcar e o milho). Os resultados mostraram que, em média, 75% do carbono nos catchups vinha de plantas C4. A cana-de-açúcar, que fornece o açúcar e o vinagre, e o milho, cujos amidos podem ser usados na formulação, predominam nesse grupo. Em uma das marcas, esse percentual chegou a 92%, enquanto outra apresentou apenas 58,2%.>

Karina Gonçalves, botânica e primeira autora do estudo, comentou a surpresa com a quantidade de plantas C4 encontrada nos molhos. "A quantidade bastante elevada de plantas C4 foi uma surpresa", afirmou. "Embalagens de catchup costumam ser vermelhas, e todas trazem no rótulo imagens de tomate. Além disso, o fato de aparecer frequentemente no topo da lista de ingredientes leva a acreditar que tem muito tomate nos produtos", disse ela ao Uol.>

Embora a maioria das embalagens indique o tomate ou sua polpa como primeiro ingrediente — o que ocorre em cerca de 67% das marcas —, o estudo revela que esses produtos contêm uma quantidade considerável de outros ingredientes, como o açúcar (em segundo lugar em 62% dos rótulos) e o vinagre (em terceiro em 57% das amostras). Em algumas marcas, a água figura como o primeiro ingrediente, enquanto em outras nem mesmo é mencionada. Além disso, espessantes como o amido de milho são frequentemente usados para garantir a consistência característica do molho.>

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define o catchup como um produto feito a partir da polpa de tomates maduros, podendo também incluir especiarias, condimentos, amidos e conservantes, desde que não descaracterizem o produto. No entanto, não existe uma exigência legal quanto à proporção mínima de tomate nos catchups ou a fórmula que deve ser seguida.>