RIO GRANDE DO NORTE

Queda de girocóptero deixa dois mortos em praia no litoral

O girocóptero envolvido na tragédia era utilizado para voos turísticos na região litorânea

Um girocóptero caiu na tarde desta segunda-feira (21) na praia de Areias Alvas, localizada entre as cidades de Grossos e Tibau, no litoral do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas morreram no acidente. As informações são do G1 RN. >