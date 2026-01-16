Acesse sua conta
Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro

“Advogata” passa a ocupar cela na Papudinha, junto com outras advogadas, que fica ao lado de onde estão presos Anderson Torres e Silvinei

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:03

A advogada Jéssica Castro de Carvalho
A advogada Jéssica Castro de Carvalho Crédito: Reprodução

A advogada de 30 anos que acabou desalojada de sua cela na Papudinha para dar lugar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é Jéssica Castro de Carvalho. A “advogata” foi presa em novembro de 2025 por tráfico de drogas, após ser flagrada transportando entorpecentes e armas no próprio carro. Além das drogas, ela carregava arma de fogo de uso restrito e diversas munições. Jéssica é namorada de um integrante da facção criminosa Comboio do Cão (CDC).

Nas redes sociais dela, que somam milhares de 0 seguidores, Jéssica se apresenta como advogada com sete especializações, incluindo Lei de Drogas e Violência Doméstica. Em suas publicações, compartilha momentos da rotina profissional, visitas à Polícia Civil, participação em batizados na igreja, agradecimentos e até atividades esportivas, como campeonatos de fisiculturismo.

Quem é a 'advogata' desalojada para dar lugar a Bolsonaro

A 'advogata' Jéssica Castro de Carvalho por Reprodução
Jéssica também é fisiculturista por Reprodução
Jéssica tem 30 anos por Reprodução
Atendimento na cadeia por Reprodução
"A prisão afeta a todos", postagem feita nas redes por Reprodução
Jéssica sendo batizada por Reprodução
Moção de louvor por Reprodução
1 de 7
A 'advogata' Jéssica Castro de Carvalho por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

