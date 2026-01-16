Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
16 de janeiro de 2026
A advogada de 30 anos que acabou desalojada de sua cela na Papudinha para dar lugar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é Jéssica Castro de Carvalho. A “advogata” foi presa em novembro de 2025 por tráfico de drogas, após ser flagrada transportando entorpecentes e armas no próprio carro. Além das drogas, ela carregava arma de fogo de uso restrito e diversas munições. Jéssica é namorada de um integrante da facção criminosa Comboio do Cão (CDC).
Nas redes sociais dela, que somam milhares de 0 seguidores, Jéssica se apresenta como advogada com sete especializações, incluindo Lei de Drogas e Violência Doméstica. Em suas publicações, compartilha momentos da rotina profissional, visitas à Polícia Civil, participação em batizados na igreja, agradecimentos e até atividades esportivas, como campeonatos de fisiculturismo.
