Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro

“Advogata” passa a ocupar cela na Papudinha, junto com outras advogadas, que fica ao lado de onde estão presos Anderson Torres e Silvinei

Metrópoles

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:03

A advogada Jéssica Castro de Carvalho Crédito: Reprodução

A advogada de 30 anos que acabou desalojada de sua cela na Papudinha para dar lugar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é Jéssica Castro de Carvalho. A “advogata” foi presa em novembro de 2025 por tráfico de drogas, após ser flagrada transportando entorpecentes e armas no próprio carro. Além das drogas, ela carregava arma de fogo de uso restrito e diversas munições. Jéssica é namorada de um integrante da facção criminosa Comboio do Cão (CDC).

Nas redes sociais dela, que somam milhares de 0 seguidores, Jéssica se apresenta como advogada com sete especializações, incluindo Lei de Drogas e Violência Doméstica. Em suas publicações, compartilha momentos da rotina profissional, visitas à Polícia Civil, participação em batizados na igreja, agradecimentos e até atividades esportivas, como campeonatos de fisiculturismo.