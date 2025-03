DENÚNCIA

Quem é Monique Elias, acusada de dar golpe de R$ 122 milhões no fundador da Embelleze

Os dois casaram em 2018 e tiveram dois filhos

Nascida em Nilópolis, na Baixada Fluminense, ela tem 43 anos, é mãe de quatro filhos e possui 607 mil seguidores no Instagram. Seus filhos são João Carlos Tavares Serpa, de 21 anos, fruto de um relacionamento anterior; os gêmeos Francisco e Isabella, de 10 anos, filhos de Itamar Serpa; e Aurora, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Mateus Palheiras. >

Monique foi criada pelos avós e enfrentou dificuldades financeiras após ser abandonada pela mãe. Seu pai, um bicheiro, só foi conhecido por ela aos 15 anos. Antes de se envolver com Itamar Serpa, ela cursava direito e estagiou na Defensoria Pública, onde conheceu o empresário.>

O casamento entre os dois ocorreu em 2018, após 10 anos de relacionamento e já com os gêmeos Francisco e Isabella. A cerimônia foi marcada por uma grande festa, com direito a charrete e apresentação de Vitor, da dupla Vitor e Leo.>

O relacionamento de Monique e Itamar chegou ao fim em 2020. Pouco tempo depois, ela iniciou um namoro com Mateus Palheiras, pai de sua filha caçula, Aurora. Mateus também foi mencionado na reportagem do Fantástico, que teve como base investigações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).>

As investigações revelaram que Monique teria criado um perfil fake, chamado Jéssica Ferrer, para enviar e-mails anônimos a Itamar, semeando desconfiança entre ele, seus filhos e colegas de trabalho. "Ninguém no seu ambiente de trabalho é de sua inteira confiança", dizia um dos e-mails obtidos por reportagem do Fantástico, da TV Globo.>