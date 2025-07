PARTICIPE

Quer ir para a Coreia do Sul de graça? Concurso levará dorameiro ao país do k-drama

Boticário lança campanha para consumidores em retorno oficial da linha Cuide-se Bem Morango e Leite

Millena Marques

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:25

Coreia do Sul Crédito: Imagem: Kampon | Shutterstock

O Boticário anunciou o retorno oficial da linha Cuide-se Bem Morango e Leite com uma campanha promocional que levará um consumidor dorameiro à Coreia do Sul. A iniciativa premiará, por meio de um concurso cultural, os quatro melhores dramas autorais dentro do conceito “a vida é um morango e leite”, trazendo no roteiro oportunidades de uso para os itens da linha. O primeiro deles terá direito à viagem gratuita. >

A campanha dá continuidade a um movimento de marca, existente desde 2024, que busca promover conexões com essa comunidade tão sinérgica ao público-alvo de Cuide-se Bem. No último ano, O Boticário promoveu diversas ações voltadas ao segmento, como a loja conceito em Pinheiros, que teve a fachada transformada com letras em coreano, o lançamento do drink Banana Latte em parceria com a Amor Espresso e a apresentação de uma edição especial do Gift Station, com itens personalizados celebrando a cultura asiática. >

“O concurso cultural de Cuide-se Bem Morango e Leite é mais um passo importante na nossa trajetória consistente e relevante com a comunidade dorameira. Depois de lançar nossa primeira campanha em formato de k-drama, agora colocamos o consumidor no centro da estratégia em um movimento que não só potencializa a reverberação orgânica via conteúdo, mas principalmente dá a chance desses lovers viverem suas paixões com experiências imersivas e conectadas ao território da cultura pop asiática”, conta Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Boticário. >

Regulamento e prêmios

Para participar do concurso é simples: basta que os consumidores (acima de 18 anos) postem um vídeo em suas redes sociais, de até um minuto e meio, materializando como seria seu próprio k-drama e apresentando um ou mais produtos da linha Cuide-se Bem Morango e Leite. Também é imprescindível marcar o perfil da marca (@oboticario) e as três hashtags obrigatórias, que são #MORANGOELEITEVOLTOU, #OBOTICARIO e #CUIDESEBEM. >

Após postar o vídeo, o participante deve acessar o site da promoção para preencher seus dados pessoais, responder as perguntas obrigatórias e fazer a inserção do vídeo postado. Vale reforçar que este é um processo obrigatório para concorrer aos prêmios. >

Serão premiados os quatro mais criativos, sendo o primeiro colocado contemplado com a viagem à Coreia do Sul, além de um par de ingressos para um fanmeeting em São Paulo com o astro dos dramas, Woo Do-hwan, e o press kit exclusivo com os itens da linha. Segundo, terceiro e quarto lugar ganham os mesmos itens, com exceção da viagem.>