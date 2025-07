OPORTUNIDADE

Partiu Estágio convoca mais de 800 universitários para atuar em órgãos estaduais

Selecionados têm de 28 de julho a 8 de agosto para entrar em contato as unidades onde irão atuar

Millena Marques

Publicado em 23 de julho de 2025 às 09:38

Estágiaria do Partiu Estágio Crédito: Divulgação

O Programa Partiu Estágio convoca 871 estudantes universitários para atuar em suas unidades localizadas na capital e interior do Estado. Trata-se da 3ª convocação promovida pelo Edital de Abertura de Inscrições no 001/2025, que oferece a alunos de cursos do ensino superior a oportunidade de obter experiência de trabalho na Administração Pública Estadual. >

Os selecionados têm de 28 de julho a 8 de agosto para entrar em contato, por email ou telefone, com as unidades de Recursos Humanos dos órgãos onde irão atuar. A lista completa dos convocados pode ser consultada no site da Secretaria da Administração do Estado (Saeb). >

Em paralelo, cada convocado receberá uma mensagem via whatsapp, informando alteração do seu status no site do governo. No endereço eletrônico, podem ser encontradas também informações sobre procedimentos, prazos e a forma da entrega da documentação. >

A 3ª convocação do Edital no 001/2025 do Programa Partiu Estágio está beneficiando 538 universitários residentes em Salvador e 333 de outras 52 cidades do interior do Estado. Além da capital baiana, os municípios com maior número de beneficiados são Feira de Santana (57 estudantes) e Vitória da Conquista (37). >

Os estagiários vão atuar em 52 diferentes órgãos estaduais, com destaque para as Secretarias de Educação, com 273 selecionados, Saúde (73) e Polícia Civil (62). Já entre os 70 cursos contemplados, a maior parte das vagas foi para os cursos de Administração, Direito e Pedagogia, com respectivamente 210, 170 e 89 convocados. >

Com o atual chamamento, o número total de estudantes convocados este ano pelo Estado, por meio do Edital nº 01/2025 do Programa Partiu Estágio, chegou a 5.383 incluindo 1.475 selecionados no último mês de junho e outros 3.037 em maio. >

