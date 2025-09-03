SEM DIETAS MIRABOLANTES

Quer perder peso? Especialista dá sete dicas para obter bons resultados em pouco tempo

Educadora física fala sobre constância, treino inteligente e escolhas que cabem na rotina

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:27

Especialista dá sete dicas para quem quer perder peso Crédito: Freepik

Ainda não é Natal, mas a promessa de ter uma vida ativa e incluir a atividade física na rotina ainda pode se concretizar. Para garantir um estilo de vida saudável e equilibrado, o exercício é um grande aliado no emagrecimento e no ganho de massa muscular. A boa notícia é que dá para alcançar resultados de forma sustentável, sem dietas mirabolantes ou treinos impossíveis. Para a professora de Educação Física do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Leandra Batista, entrar no ritmo e perder peso é uma jornada de pequenas escolhas consistentes.

Confira 7 dicas da especialista: