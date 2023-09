R$ 12,4 mil: Saiba qual a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil

Balneário Camboriú, pequena cidade do litoral Norte de Santa Catarina, tem o metro quadrado mais caro do país para compra de imóveis, de acordo com o índice FipeZap divulgado em setembro. Em média, o valor é de R$ 12.435, mais caro que grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Das cinco primeiras cidades no ranking, três são de Santa Catarina.



Em segundo lugar, está Itapema, ao lado de Balneário Camboriú, com valor de R$ 11.863 pelo metro quadrado. Florianópolis, capital do estado, ocupa a quinta posição, com preço de R$ 10.448. Confira a lista completa abaixo.