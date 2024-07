EM DEPOIMENTO À PF

Ramagem: Bolsonaro sabia que reunião para livrar Flávio do caso da 'rachadinha' seria gravada

A gravação da reunião faz parte dos autos da Operação Última Milha, que desmontou a Abin paralela, grupo instalado na Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Nesta segunda, 15, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou o sigilo do áudio.

A conversa incluiu, além de Bolsonaro e Ramagem, o então chefe do GSI, Augusto Heleno, e as advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrenbach. Na reunião, eles conversam sobre a operação Furna da Onça, que implicou Flávio Bolsonaro e outros políticos suspeitos de terem exigido de funcionários parlamentares a devolução de parte dos salários. Na época, Ramagem era o diretor-geral da Abin.

As advogadas reclamaram dos procedimentos da Receita Federal na apuração do caso e pediram ajuda de órgãos do governo para conseguir provas contra os auditores envolvidos na investigação. Ainda foram feitas acusações de ter havido irregularidades nas ações internas de apuração sobre o caso. Uma das defensoras sugeriu que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) se envolvesse no caso. Jair Bolsonaro, por sua vez, defende que seja procurado o chefe da Receita, José Tostes Neto, então chefe da Receita.