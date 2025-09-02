IR 2025

Receita antecipa pagamentos e diz que todos contribuintes que têm direito já receberam restituição

Contribuintes elegíveis receberam valores até o 4º lote

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:50

Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal informou nesta terça-feira (2) que finalizou, em agosto, o calendário de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025, ano-base 2024. O cronograma inicial previa cinco lotes, com encerramento apenas em setembro, mas todos os valores foram liberados até o pagamento do 4º lote, no fim do mês passado.

Segundo o órgão, a antecipação foi possível porque a "eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto". Em nota, destacou ainda que "contribuintes que entregaram a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física (DIRPF) no prazo e sem inconsistências já receberam os valores, mesmo com previsão inicial de cinco lotes".

Neste ano, foram pagos R\$ 36,9 bilhões em restituições, referentes a 22,67 milhões de declarações de ajuste anual. Para verificar se foi contemplado no último lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet.

O calendário oficial de 2025 ficou assim: 1º lote em 30 de maio; 2º em 30 de junho; 3º em 31 de julho; 4º em 29 de agosto. O 5º, previsto para 30 de setembro, não ocorrerá.

Contribuintes que ainda não receberam, mesmo com previsão de restituição, caíram na malha fina e tiveram suas declarações retidas para análise. Nesses casos, a Receita orienta a acessar o serviço "Meu Imposto de Renda", disponível no site do órgão, para verificar o extrato de processamento.