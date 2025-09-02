Acesse sua conta
Veja o que diz a imprensa internacional sobre o julgamento de Jair Bolsonaro

Principais jornais do mundo deram destaque para o início da última fase do processo, nesta terça-feira (2)

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:07

Julgamento de Bolsonaro no STF
Julgamento de Bolsonaro no STF Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, que começou nesta terça-feira (2), repercutiu nos principais jornais ao redor do mundo.

Publicações como El País, da Espanha, The Guardian, da Inglaterra, e Público, de Portugal, destacaram o inedistismo do caso que está sendo julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outros, como o americano The Wahsington Post, a britânica BBC, o italiano Il Fatto Quotidiano, e o português Público lembraram a pressão feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os ministros do STF e com a imposição de tarifas aos produtos brasileiros.

Confira abaixo a cobertura do caso nesta terça pela imprensa internacional:

Cobertura do julgamento de Bolsonaro na imprensa internacional

The Washington Post (EUA): "Julgamento de Bolsonaro será aberto com detalhes de suposta tentativa de golpe" por Reprodução
Al Jazeera (Catar): "Julgamento de Bolsonaro entra em fase de veredito por suposta conspiração de golpe" por Reprodução
Público (Portugal): "Contra a 'covardia do apaziguamento', Moraes inicia julgamento de Bolsonaro" por Reprodulção
La Nacion (Argentina): "A Corte do Brasil inicia a fase final do julgamento de Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado" por Reprodução
Clarín (Argentina): "Começou a fase final do julgamento de Bolsonaro por golpe de Estado: o acusam de ter buscado instalar uma 'verdadeira ditadura'" por Reprodução
BBC (Inglaterra): "Julgamento do ex-presidente do Brasil Bolsonaro entra na fase final" por Reprodução
Il Fatto Quotidiano (Itália): "Bolsonaro, hoje inicia o processo no 'Capitólio' brasileiro" por Reprodução
Le Monde (França): "No Brasil, recolhido em casa, o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda julgamento iminente" por Reprodução
Libération (França): "Aventura de golpe - No Brasil, julgamento iminente do 'processo do século' contra Jair Bolsonaro" por Reprodução
The Guardian (Inglaterra): "Jair Bolsonaro enfrenta Justiça por suposta tentativa de usurpar a democracia brasileira" por Reprodução
CNN (EUA): "Fase de veredito e sentença de um julgamento de conspiração eleitoral 'histórico' de Bolsonaro começa" por Reprodução
The New York Times (EUA): "Como tentar, e fracassar, dar um golpe" por Reprodução
El País (Espanha): "Brasil contra Bolsonaro: chaves de um julgamento histórico por tentativa de golpe de Estado" por Reprodução
The Washington Post (EUA): "Julgamento de Bolsonaro será aberto com detalhes de suposta tentativa de golpe" por Reprodução

