REPERCUSSÃO

Veja o que diz a imprensa internacional sobre o julgamento de Jair Bolsonaro

Principais jornais do mundo deram destaque para o início da última fase do processo, nesta terça-feira (2)

Monique Lobo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:07

Julgamento de Bolsonaro no STF Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, que começou nesta terça-feira (2), repercutiu nos principais jornais ao redor do mundo.

Publicações como El País, da Espanha, The Guardian, da Inglaterra, e Público, de Portugal, destacaram o inedistismo do caso que está sendo julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outros, como o americano The Wahsington Post, a britânica BBC, o italiano Il Fatto Quotidiano, e o português Público lembraram a pressão feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os ministros do STF e com a imposição de tarifas aos produtos brasileiros.

Confira abaixo a cobertura do caso nesta terça pela imprensa internacional: