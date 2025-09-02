Veja o que diz a imprensa internacional sobre o julgamento de Jair Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:07
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, que começou nesta terça-feira (2), repercutiu nos principais jornais ao redor do mundo.
Publicações como El País, da Espanha, The Guardian, da Inglaterra, e Público, de Portugal, destacaram o inedistismo do caso que está sendo julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Outros, como o americano The Wahsington Post, a britânica BBC, o italiano Il Fatto Quotidiano, e o português Público lembraram a pressão feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os ministros do STF e com a imposição de tarifas aos produtos brasileiros.
Confira abaixo a cobertura do caso nesta terça pela imprensa internacional:
Cobertura do julgamento de Bolsonaro na imprensa internacional