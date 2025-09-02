Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja passo a passo do julgamento de Bolsonaro e 7 réus sobre plano de golpe

Primeira Turma do STF inicia sessões que analisam acusação de tentativa de golpe e organização criminosa armada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:01

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto/STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete réus começou nesta terça-feira (2) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). As sessões começam às 9h sob a presidência do ministro Cristiano Zanin e estão previstas para cinco encontros dedicados à análise do processo.

Leitura do relatório e defesa da acusação

O procedimento será iniciado com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentará um resumo da ação penal. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a denúncia apresentada ao Supremo.

Começa julgamento de Bolsonaro

Julgamento de Bolsonaro começca no STF por Antonio Augusto/STF
Espaço reservado para advogados por Antonio Augusto
Alexandre de Moraes por Antonio Augusto/STF
OPaulo Gonet por Antonio Augusto/STF
Movimentação no STF por Antonio Augusto/STF
O PGR Paulo Gonet por Antonio Augusto/STF
Flávio Dino por Antonio Augusto/STF
Ministro Cristiano Zanin por Antonio Augusto
Plenário do julgamento por Antonio Augusto/STF
1 de 9
Julgamento de Bolsonaro começca no STF por Antonio Augusto/STF

Sustentação das defesas

As oito defesas terão uma hora cada para apresentar suas argumentações, seguindo ordem alfabética. A exceção é Mauro Cid, delator do caso, que falará primeiro.

Processo de votação

Após as sustentações, os ministros iniciarão a votação. Alexandre de Moraes será o primeiro a se pronunciar sobre o mérito do processo, definindo se os réus devem ser condenados ou absolvidos, além de estabelecer eventuais penas. Em seguida, votarão Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, Cristiano Zanin. Caso a maioria dos ministros decida pela condenação, o colegiado definirá as penas para cada réu; em caso de absolvição, o processo será encerrado sem deliberação sobre penalidades.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Para onde Bolsonaro será levado caso seja condenado pelo STF?

Assista ao vivo julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe

Bolsonaro pode ser preso hoje? Julgamento contra ex-presidente começa nesta terça (2)

Veja quando sairá a sentença do julgamento de Bolsonaro no STF

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão por tentativa de golpe

Réus e crimes

Além de Bolsonaro, compõem o chamado “núcleo crucial” os seguintes réus:

Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência

Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça

Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Situação específica de Alexandre Ramagem

Ramagem teve a acusação de dois crimes suspensa pela Câmara dos Deputados e responde apenas por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada.

Mais recentes

Imagem - Usuários do Uber agora podem acumular pontos Livelo em viagens e entregas no Brasil

Usuários do Uber agora podem acumular pontos Livelo em viagens e entregas no Brasil
Imagem - Amante arma emboscada para matar mototaxista e ficar com esposa da vítima

Amante arma emboscada para matar mototaxista e ficar com esposa da vítima
Imagem - Servidora xinga Flávio Dino em voo para Brasília e é levada para depor na PF

Servidora xinga Flávio Dino em voo para Brasília e é levada para depor na PF

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua