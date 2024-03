IMPOSTO DE RENDA

Receita já recebeu mais de 1,86 milhão de declarações do IRPF 2024

Prazo começou na sexta-feira e se encerra no dia 31 de maio

Mais de 1,86 milhão de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024 foram entregues nas 32 primeiras horas do prazo. A Receita Federal começou a receber os documentos, que têm como ano-base 2023, às 8h desta sexta-feira (15) e o prazo para entrega se encerra no dia 31 de maio deste ano.