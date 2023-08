Receita paga 4° lote da restituição do IR nesta quinta; veja se você recebe

O quarto lote de restituições do Imposto de Renda começa a ser pago nesta quinta-feira (31). Mais de 6,1 milhões de contribuintes receberão cerca de R$ 7,5 bilhões no total.



Desse montante, cerca de mais de 6,1 milhões de contribuintes receberão cerca de R$ 7,5 bilhões no total, como idosos, contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave, os cuja maior fonte de renda é o magistério e os que utilizam a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.