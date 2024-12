SÃO PAULO

Repórter da Record sofre tentativa de assalto durante reportagem; veja vídeo

Jornalista esperava para fazer uma entrada ao vivo quando ocorreu incidente

Uma repórter do Fala Brasil, da TV Record, foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto fazia uma matéria na rodoviária do Tietê, em São Paulo, no último sábado (21). Ela esperava para fazer uma entrada ao vivo quando um homem passou de bicicleta e furtou seu celular. Depois, o objeto foi recuperado.