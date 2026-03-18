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Resultado da +Milionária 338, desta quarta-feira (18)

O prêmio foi de R$ 31 milhões

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:30

+Milionária
+Milionária Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso de nº 338 do jogo lotérico +Milionária foi sorteado na noite desta quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 31 milhões.

Os números sorteados foram: 03-05-06-10-16-25

Trevos da sorte: 4 e 5

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como jogar?

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe seis números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até cinco concursos consecutivos, com a Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela você pode escolher seis números de 50 disponíveis e mais dois trevos, dentre os seis disponíveis.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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