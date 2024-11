FIM DE ANO

13º salário: saiba as datas de pagamento e como calcular valor

Primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro

O ano está chegando ao fim e, com ele, vem a ansiedade pelo 13º salário. O pagamento acontece em duas parcelas e a primeira já é paga neste mês. A previsão é que o dinheiro caia na conta até 30 de novembro. A segunda parte será paga em dezembro, até o dia 20.

Se o trabalhador está com a carteira assinado o ano inteiro, deverá ganhar o salário bruto, mas, se trabalhou menos de 12 meses, o valor será proporcional ao tempo trabalhado.

Empresas que não cumpram o calendário estão sujeitas a multa do Ministério do Trabalho. Se o valor não for pago, o trabalhador pode ir à Justiça reivindicar. Além da multa, a empresa vai ser obrigada a pagar o valor corrigido.