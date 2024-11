ESTÁ CHEGANDO A HORA!

Veja as datas de pagamento do 13º salário de trabalhadores em 2024

Empresas que não cumpram o calendário estão sujeitas a multa do Ministério do Trabalho

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 16:03

Pagamento começa esse mês Crédito: Shutterstock

Um dos momentos mais esperados do ano pelos trabalhadores brasileiros está se aproximando: a hora de receber o 13º salário. Mas quando exatamente o dinheiro vai parar na conta das pessoas que têm emprego com carteira assinada ou são servidores públicos?

O pagamento é dividido em duas partes. A primeira parte deve ser paga até o dia 30 de novembro, determina a legislação brasileira. O prazo máximo da segunda parte é 20 de dezembro, mas o empregador pode antecipar.

A primeira parcela pode ser paga nas férias, contanto que o empregado tenha optado pelo adiantamento até janeiro do ano de pagamento ou até a data-limite estabelecida pela empresa.

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (NSS) receberam as duas parcelas ainda no primeiro semestre, com calendário de pagamento acontecendo em abril e maio.

Empresas que não cumpram o calendário estão sujeitas a multa do Ministério do Trabalho. Se o valor não for pago, o trabalhador pode ir à Justiça reivindicar. Além da multa, a empresa vai ser obrigada a pagar o valor corrigido.

Se a data de pagamento for um domingo ou feriado, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil anterior. Se isso não for feito, também está sujeito a multa.



Cálculo

O valor do 13º salário é calculado proporcionalmente ao tempo de trabalho do funcionário no ano - a cada mês trabalhado, é contabilizado 1/12 do salário. Se o funcionário tiver pelo menos 15 dias trabalhados em um mês, é considerado no cálculo como um mês integral.