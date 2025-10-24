Saiba como obter desconto de até 40% na multa de trânsito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:15
Motoristas e proprietários de veículos podem conseguir até 40% de desconto no valor das multas de trânsito ao aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), um serviço oferecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes. O sistema permite que notificações, comunicados e documentos relacionados a infrações sejam enviados de forma digital, substituindo o envio por correspondência.
Desconto e condições
Ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa a receber eletronicamente as notificações de autuação e penalidade emitidas por órgãos de trânsito que participam do sistema. O desconto de até 40% é concedido se o pagamento for feito até a data de vencimento e desde que o motorista reconheça a infração, sem apresentar defesa prévia nem recurso, conforme os artigos 284 e 282-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A adesão é gratuita e imediata, e pode ser cancelada a qualquer momento. Caso o usuário opte por sair do sistema, voltará a receber as notificações por via postal.
Quem pode aderir
Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas proprietárias de veículos podem se cadastrar no SNE. Mesmo quem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode participar, utilizando apenas o número do Registro Nacional de Veículo (Renavam).
Como se cadastrar
O cadastro pode ser feito de duas formas:
Pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT)
Baixe o app no celular (disponível para Android e iOS);
Faça login com sua conta gov.br;
Na tela principal, clique em “Infrações” e escolha se deseja consultar por infrator ou por veículo;
Em seguida, aparecerá a opção “Aderir ao SNE” — basta preencher os dados e confirmar.
Se a opção não aparecer, é possível que o veículo já esteja cadastrado. Nesse caso, a informação pode ser verificada no Portal de Serviços da Senatran.
Pelo Portal de Serviços da Senatran
Acesse o site com CPF e senha gov.br ou Certificado Digital;
No menu “Infrações”, clique em “Minha Adesão ao SNE”;
Preencha os dados, confirme o cadastro e valide o e-mail de confirmação.
O sistema solicita o número de segurança da CNH ou do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). O atendimento é imediato em ambos os canais.
O serviço é totalmente gratuito. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Serviços da Senatran, pelo telefone 0800 728 2324 ou pelo e-mail css.serpro@serpro.gov.br