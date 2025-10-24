Acesse sua conta
Carros de luxo, viagens e outras mordomias: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa

Ex-funcionário era responsável por organização dos pagamentos de despesas da empresa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:18

Carros de luxo, viagens e outras mordomias: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa
Carros de luxo, viagens e outras mordomias: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa Crédito: Divulgação

Um casal que ostentava vida de luxo com o dinheiro desviado de uma empresa mineira foi preso pela Polícia Civil durante operação que investiga a apropriação indébita de R$ 27 milhões de uma companhia localizada em Carmo do Paranaíba. Segundo a investigação, o investigado é um homem de 39 anos que trabalhava como assistente financeiro. A esposa deles, de 44 anos, foi presa na última quarta-feira (22), enquanto o marido foi detido em 16 de outubro.

A suspeita é que o ex-funcionário, que era responsável por organização dos pagamentos de despesas, aproveitava o cargo de confiança que ocupava para se apropriar de parte do dinheiro. A investigação contra o casal começou após o dono da empresa denunciar os desvios. Segundo a Polícia Civil, as irregularidades ocorriam há cerca de três anos. Com o valor desviado, ele e a esposa levavam uma vida de ostentação, com veículos de luxo, imóveis de alto padrão e viagens internacionais.

Na casa da investigada, os policiais apreenderam celulares, peças de roupas, calçados, perfumes, bolsas, diversos bens de valor e um carro de luxo. Ainda conforme a investigação, a operação, batizada de "Miragem", tem como objetivo restabelecer a transparência patrimonial e desmascarar a falsa aparência de prosperidade construída pelos investigados. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

