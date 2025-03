QUE CALOR É ESSE?

Saiba por que o Verão 2024-2025 foi o sexto mais quente no Brasil dos últimos 64 anos

Temperaturas ficaram acima da média em grande parte do Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de março de 2025 às 11:24

Verão 2024/2025 foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961 Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Se você é daqueles que entra Verão e sai Verão e a sensação é que cada ano tem sido mais quente do que o outro, saiba que não está enganado. Sim, as temperaturas estão cada vez mais elevadas e, esse Verão, espeficamente, conseguiu ser o mais quente dos últimos 64 anos. De acordo com informações do Instituo Nacional de Meteorologia, o Verão 2024/2025, que se encerrou na última quinta-feira (20), foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961, com uma temperatura 0,34°C acima da média histórica do período de 1991 a 2020. >

As temperaturas ficaram acima da média em grande parte do Brasil. As maiores temperaturas máximas foram observadas, principalmente no Rio Grande do Sul, devido à ocorrência de três ondas de calor que atuaram no estado: entre os dias 17 e 23 de janeiro de 2025, 2 e 12 de fevereiro de 2025, e 1º e 8 de março. Mesmo sob a influência do La Niña, que tende a reduzir a temperatura média global, este Verão ficou entre os dez mais quentes da série. O instituto mostra que as temperaturas no Brasil, durante o verão, têm ficado acima da média a partir da década de 1990.>

Os anos de 2023/2024, 2015/2016, 1997/1998 e 2009/2010 estavam sob influência do fenômeno El Niño, que é o aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, potencializando o aumento de temperatura em várias regiões do planeta. O fato é que, para o Brasil, esta última década foi mais quente que a anterior, conforme alertado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que enfatiza o aumento da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera e o aquecimento global.>

Paralelamente às altas temperaturas, o verão 2024-2025 também foi marcado por muitas chuvas no país, principalmente em grande parte da Região Norte, Maranhão e norte do Piauí, com volumes superiores a 700 mm, e muitas localidades ultrapassando a média histórica. Os constantes temporais que atingiram a faixa norte do país durante o verão tiveram como principal responsável o sistema meteorológico Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é formado pela confluência dos ventos alísios provenientes do nordeste, com origem no Hemisfério Norte, e também de ventos do sudeste, com origem no Hemisfério Sul.>

As chuvas superaram os 500 mm no Centro-Norte do país, exceto em Roraima, no centro-leste da Região Nordeste, no centro-sul do Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo, no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, bem como na parte central e oeste da Região Sul, onde foram observados menores volumes. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas foram predominantemente abaixo da média, com valores superando os 600 mm no centro-norte do Mato Grosso e em áreas pontuais de Goiás e São Paulo. >