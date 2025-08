PASSOU MAL

Carlos Bolsonaro vai parar em hospital após anúncio de prisão domiciliar do pai

Ele foi o único dos filhos a não se manifestar publicamente sobre a decisão do STF

Carol Neves

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 07:59

Carlos Bolsonaro Crédito: Divulgação

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) passou mal e foi atendido em um hospital depois de ser informado da prisão domiciliar do pai, Jair Bolsonaro, na noite da segunda (4). Segundo informação da Folha de S. Paulo, o filho do ex-presidente foi atendido por um cardiologista em um hospital na Barra da Tijuca. >

Carlos ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. Todos seus posts nas redes sociais são de antes da decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ontem, ele postou um vídeo em que Bolsonaro aparece com familiares orando e afirmando que o "Ocidente desmorona" sem Deus.>

Carlos e Jair Bolsonaro 1 de 7

Os irmãos Flávio, Eduardo e Jair Renan fizeram posts condenando a decisão de Moraes e apoiando o pai.>

Carlos Bolsonaro participou no domingo de um ato pró-Bolsonaro em Florianópolis (SC). Segundo informações, após seis mandatos seguidos como vereador no Rio, Carlos deve ser candidato ao Senado por Santa Catarina no ano que vem. >

Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento de medida cautelar que determinava que ele não podia usar redes sociais. O ex-presidente burlou isso usando redes de terceiros, na visão do ministro, no dia de um ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo.>