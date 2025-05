MERCADO IMOBILIÁRIO

Saiba quais são os bairros mais valorizados do país

Pesquisa do DataZAP apontou o Top 10 baseado no valor médio do metro quadrado

Monique Lobo

Publicado em 5 de maio de 2025 às 19:28

Ipanema Crédito: Reprodução / Unsplash

O mercado imobiliário vive um período de crescimento no país, com expectativa positiva para 2025. Esse cenário tem aumentado o valor dos imóveis e, consequentemente, a volorização dos bairros. >

Um estudo inédito produzido pelo DataZAP, entidade de pesquisa do Grupo OLX, e divulgado pela Casa Vogue nesta segunda (5), apontou quais são os dez bairros mais valorizados das capitais brasileiras.>

O ranking foi feito com base nos dados do Índice FipeZAP de Venda Residencial de março de 2025. Para esse levantamento, foram considerados apenas os bairros que registraram pelo menos 50 anúncios ativos no mês de referência, e, entre eles, foram listados os cinco que apresentaram os maiores preços do metro quadrado de venda.>

A pesquisa contou com dados de 22 capitais e do Distrito Federal.>

Veja quais são os bairros mais valorizados do país:>

10º - Gávea, Rio de Janeiro>

O primeiro bairro da lista fica no Rio de Janeiro, em uma área que combina a natureza com o centro urbano. Em média, o metro quadrado por lá custa R$ 17,9 mil>

9º Jurerê, Florianópolis>

Jururê, em Florianópolis, tem, em média, o metro quadrado custando R$ 18,85 mil. O bairro tem uma infraestrutura bem planejada, além de opções de comércio e lazer. >

8º - Vila Olímpia, São Paulo>

Com metro quadrado por R$ 18,86 mil, em média, a Vila Olímpia fica na zona Sul da capital paulista. É conhecido como um polo de negócios e também de entretenimento. >

7º - Jurerê Internacional, Florianópolis>

Famoso pelas praias de águas calmas e pelas casas de alto padrão, Jurerê Internacional tem o metro quadrado com valor de R$ 20,5 mil em média. >

6º - Ibirapuera, São Paulo>

Conhecido pela proximidade com o Parque Ibirapuera, o bairro tem o metro quadrado por R$ 21,4 mil, em média. Tem localização estratégica e contato com a natureza. >

5º - Jardim Paulistano, São Paulo>

Com preço médio do metro quadrado por R$ 22,6 mil, o bairro Jardim Paulistano fica na zona oeste da cidade. Tem acesso a importantes centros comerciais, como a Avenida Faria Lima. >

4º - Ipanema, Rio de Janeiro>

O bairro de Ipanema, na capital fluminense, tem o metro quadrado médio de R$ 23,7 mil. A praia de Ipanema é o cartão postal do bairro, que fica próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas.>

3º - Leblon, Rio de Janeiro>

O terceiro lugar do ranking é do Leblon, no Rio de Janeiro. O bairro tem o metro quadrado custando, em média, R$ 24,6 mil. Tem uma localização privilegiada entre a orla da cidade e também da Lagoa Rodrigo de Freitas.>

2º - Cidade Jardim, São Paulo>

O segundo lugar do pódio é do bairro Cidade Jardim, de São Paulo, que tem preço médio do metro quadrado de R$ 25,2 mil. Tem vista para o rio Pinheiros e acesso às principais vias da cidade. >

1º - Vila Nova Conceição, São Paulo>