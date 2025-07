MAIS DE 50 MIL SEGUIDORES

Saiba quem é a 'Xerifa' da favela e influenciadora digital que foi presa em maternidade após o parto

Ela tem trajetória marcada por prisões, fugas, condenações e uma presença ativa nas redes sociais

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de julho de 2025 às 09:09

Saiba quem é a 'Xerifa' da favela e influenciadora digital que foi presa em maternidade após o parto Crédito: Reprodução

Conhecida como a "Xerifa da Rocinha", Danúbia de Souza Rangel foi presa nesse sábado (5), logo após dar à luz em uma maternidade na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ex-mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, ela estava foragida por lavagem de dinheiro e era monitorada pela polícia através de postagens compartilhadas em seu perfil no Instagram, onde possui mais de 50 mil seguidores. Danúbia teve papel ativo no comando do tráfico na favela da Rocinha mesmo após a prisão do então companheiro. Sua trajetória recente é marcada por prisões, fugas, condenações e uma presença ativa nas redes sociais, onde se reinventou como influenciadora. As informações são do jornal O Globo.>

Danúbia estava grávida de MC HCalvin, com quem teve a pequena Helena. O casal vinha assumindo publicamente o relacionamento e a gestação. Ela foi presa pela primeira vez em 2014, acusada de associação com o tráfico. Em março de 2016, foi solta por decisão do desembargador Siro Darlan, mas passou a ser considerada foragida após não cumprir as condições do alvará. Ainda assim, manteve forte presença nas redes sociais, onde ostentava joias, festas e uma vida de luxo. Seu comportamento chamava atenção e gerava repercussão, com milhares de seguidores e páginas de fãs.>

Voltou a ser presa em outubro de 2017, na Ilha do Governador, pelos crimes de associação para o tráfico e corrupção ativa, foi condenada a 8 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. À época, a acusação era de que Danúbia teria ajudado Nem a continuar comandando o tráfico da Rocinha de dentro do presídio. Em março de 2022, foi punida no Instituto Penal Oscar Stevenson por tirar selfies na cela e publicar nas redes sociais. Como resultado, teve o regime de pena alterado: passou do semiaberto para o fechado, com restrição de benefícios como saídas temporárias.>

No dia 11 de janeiro de 2025, ela deixou o presídio após cumprir parte da pena. A libertação foi comemorada com espumante rosé ao lado de amigos e familiares. Após anos de prisões, fugas e condenações, Danúbia se reinventou como influenciadora digital. Criou um novo perfil nas redes sociais, onde acumula mais de 50 mil seguidores. Apesar da soltura, Danúbia ainda tinha um mandado de prisão condenatória pendente. >