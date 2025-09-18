Acesse sua conta
Saiba quem é o influenciador preso em Brasília por extorquir políticos

Ronnie Peterson Gonçalves da Silva, 42 anos, se apresenta como jornalista, marketeiro e comunicador. Ele soma quase 300 mil seguidores

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:06

Ronnie Peterson Gonçalves da Silva
Ronnie Peterson Gonçalves da Silva Crédito: Reprodução/YouTube

O influenciador preso em Brasília por suspeita de extorquir políticos é Ronnie Peterson Gonçalves da Silva, 42 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prenderam o apresentador no estúdio de gravação, no Setor Hoteleiro Norte, na terça-feira (16/9).

Ronnie Peterson diz, nas redes sociais, que é jornalista, marketeiro, comunicador, diretor do Canal 18.1 e apresentador do programa Na Rua, Na Rede, Na Raça. No Instagram, ele soma quase 300 mil seguidores.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles

