Saiba quem é o influenciador preso em Brasília por extorquir políticos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:06
O influenciador preso em Brasília por suspeita de extorquir políticos é Ronnie Peterson Gonçalves da Silva, 42 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prenderam o apresentador no estúdio de gravação, no Setor Hoteleiro Norte, na terça-feira (16/9).
Ronnie Peterson diz, nas redes sociais, que é jornalista, marketeiro, comunicador, diretor do Canal 18.1 e apresentador do programa Na Rua, Na Rede, Na Raça. No Instagram, ele soma quase 300 mil seguidores.