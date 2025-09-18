DF

Saiba quem é o influenciador preso em Brasília por extorquir políticos

Ronnie Peterson Gonçalves da Silva, 42 anos, se apresenta como jornalista, marketeiro e comunicador. Ele soma quase 300 mil seguidores

Metrópoles

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:06

Ronnie Peterson Gonçalves da Silva Crédito: Reprodução/YouTube

O influenciador preso em Brasília por suspeita de extorquir políticos é Ronnie Peterson Gonçalves da Silva, 42 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prenderam o apresentador no estúdio de gravação, no Setor Hoteleiro Norte, na terça-feira (16/9).