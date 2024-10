HIV

Saúde fará novos testes em 286 doadores após contaminação de transplantados no Rio

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro vai repetir os testes de HIV em 286 doadores após seis transplantados contraírem o vírus por meio de órgãos contaminados. Todos os testes foram realizados pela empresa PCS Laboratórios, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A informação foi confirmada pela titular da pasta, Cláudia Mello, em entrevista ao CBN.

Episódio é inédito no Brasil

Seis pessoas que aguardavam na fila do transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio receberam órgãos contaminados pelo HIV e agora testaram positivo para o vírus, em um episódio inédito no Brasil. A informação foi inicialmente divulgada nesta sexta-feira (11) pela BandNews FM.