Seguro de celular vale a pena? Serviço pode custar até R$ 295 por mês

Planos custam a partir de R$ 14,90; preço pode variar a depender do modelo

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:00

A perda de um celular, seja por roubo ou furto, costuma ocasionar transtornos que incluem desde gastos para a aquisição de um novo até o sério risco de novos prejuízos materiais, que podem ser causados a partir do acesso de criminosos a dados bancários e demais dados sensíveis que ficam disponíveis online. Para evitar esses problemas, há empresas que oferecem seguro celular para diferentes tipos de usuários. Os custos do serviço chegam até R$ 295 por mês. Mas, afinal, é um investimento que vale a pena?

Segundo Walter Capanema, advogado especialista em Direito Digital, é preciso colocar na balança as consequências da perda do dispositivo. Ele destaca que, ao ter um celular roubado, o cidadão não perde apenas o aparelho, mas também fica exposto a riscos sérios relacionados aos seus dados pessoais e financeiros.

“Criminosos podem acessar e-mails, redes sociais, aplicativos bancários e até mesmo realizar transferências, compras indevidas ou fraudes de identidade. Há também o risco de ‘clonagem do chip’ (SIM swapping), que permite que os ladrões assumam o controle de contas e recebam códigos de autenticação. Além disso, o aparelho pode ser usado em outros crimes, vendido ilegalmente ou ter seus dados explorados para extorsão. Por isso, o impacto do roubo vai muito além do valor material do dispositivo”, pontua.

Ele analisa que contratar um seguro para o celular pode valer a pena para quem depende muito do aparelho ou vive em áreas de maior risco, já que garante indenização em caso de roubo ou danos. “Os prós são a tranquilidade, agilidade na reposição e custo menor do que comprar um novo aparelho”, aponta.

Por outro lado, ele indica como pontos que pesam contra a decisão de fechar negócio com uma seguradora de celulares a cobrança de franquias, exclusões comuns (como furto simples ou perda) e a necessidade de avaliar se o preço do seguro compensa em relação ao valor do celular.

A reportagem fez um levantamento de preço de cinco seguradoras. Confira abaixo:

Nubank

Cotação com celular Xiaomi

Valor: R$ 22,56 por mês

Paga franquia, se precisar acionar o seguro de R$ 380 a R$ 570

Zurich

iPhone 13

Plano supereconômico – R$ 38,83 (plano anual) ou R$ 75,14 (plano mensal)

Plano econômico – R$ 86,53 (plano anual) ou R$ 98,35 (plano mensal)

Plano completo – R$ 69,34 (plano anual) ou R$ 134,23 (plano mensal)

Zurich

iPhone 16 Pro Max

Plano supereconômico – R$ 165,60 (plano anual) ou R$ 85,52 (plano mensal)

Plano econômico – R$ 235,75 (plano anual) ou R$ 121,80 (plano mensal)

Plano completo – R$ 295,55 (plano mensal) ou R$ 152,74 (plano anual)

Zurich

Samsung Galaxy S22 Ultra

Plano supereconômico – R$ 33,61(plano anual) ou R$ 65,09 (plano mensal)

Plano econômico – R$ 47,87 (plano anual) ou R$ 92,66 (plano mensal)

Plano completo – R$ 60,03 (plano anual) ou R$ 116,16 (plano mensal)

Claro

R$ 60 por mês

Franquia em caso de Roubo, Furto simples ou Furto qualificado (25%) – R$ 2.947,00

Franquia em caso de Dano físico (20%) – R$ 2.357,00

Percentuais de franquia incidem sobre o valor de varejo de um aparelho da mesma marca e modelo que o bem segurado

Vivo Pay

Plano Proteção Essencial – R$ 14,90 por mês

Plano Proteção Padrão – R$ 29,90 por mês

Plano Proteção Completa – R$ 59,90 por mês

Plano Proteção Extra – R$ 99,90 por mês

Indenização varia de R$ 2 a R$ 10 mil entre o plano mais básico e o mais completo, sujeito ao pagamento de franquia.

Porto Seguro

iPhone 13

Plano para cobertura de Roubo – R$ 39,99 por mês o

Plano para cobertura de Quebra e Roubo – R$ 43,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo e Furto Simples – R$ 58,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo, Furto Simples e Transações Digitais e Pix – R$ 65,02 por mês

Porto Seguro

Redmi Note 13

Plano para cobertura de Roubo – R$ 17,99 por mês o

Plano para cobertura de Quebra e Roubo – R$ 23,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo e Furto Simples – R$ 30,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo, Furto Simples e Transações Digitais e Pix – R$ 37,03 por mês

Porto Seguro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Plano para cobertura de Roubo – R$ 45 por mês

Plano para cobertura de Quebra e Roubo – R$ 59,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo e Furto Simples – R$ 77,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo, Furto Simples e Transações Digitais e Pix – R$ 84,02 por mês

Porto Seguro

iPhone 16 Pro Max

Plano para cobertura de Roubo – R$ 80,99 por mês o

Plano para cobertura de Quebra e Roubo – R$ 90,98 por mês

Plano para cobertura de Quebra, Roubo e Furto Simples – R$ 121,98 por mês