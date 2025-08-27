CELULAR SEGURO

O dono levou: app que avisa quando celular é roubado já fez mais de 4 mil alertas na Bahia este ano

Ferramenta do Governo Federal já bloqueou 3.435 aparelhos na Bahia que foram furtados e/ou roubados

Somente neste ano, pelo menos 4.183 aparelhos celulares foram bloqueados na Bahia através do aplicativo Celular Seguro, ferramenta do Governo Federal que ajuda usuários a manter os dados a salvo em casos de roubo, furto, perda ou extravio. Do total de bloqueios, 3.435 – o equivalente a 82% – ocorreram em virtude de ações criminosas no estado, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), atualizados no dia 22 de agosto.

O professor Marcelo Sant'Anna, 27 anos, foi uma das vítimas de assaltos que resultaram em perda de celular na Bahia, em março deste ano. Felizmente, à época, ele já tinha instalado o Celular Seguro no aparelho, assim como no dispositivo da esposa. Foi, inclusive, por meio do celular dela, que ele notificou o roubo e solicitou o bloqueio.

“Uma vez notificado, recebi minutos depois e-mails de algumas contas bancárias sendo bloqueadas em virtude da notificação. Me senti mais seguro e pude registrar o boletim de ocorrência com mais calma. Desde então, continuo usando [o app]. Apesar de não combater diretamente o furto e roubo de aparelhos celulares, ele ajuda o usuário a reduzir a burocracia envolvida, além de trazer alguma segurança na proteção de dados sensíveis no aparelho roubado”, afirma.

De acordo com informações do MJSP, a Bahia é quarto estado que mais procura pelo Celular Seguro quando o aparelho é roubado, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se, por um lado, isso demonstra a confiança na ferramenta, por outro lado há o peso e a preocupação com a insegurança no estado.

Para André Leite, gerente de Projetos da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça na Bahia, o fator que mais contribui para a alta demanda do aplicativo por parte dos baianos é o contingente populacional. “Naturalmente, os estados mais populosos têm uma demanda maior. Realmente, o número de bloqueios na Bahia é expressivo, mas não reflete de maneira tão transparente e eficiente o trabalho que está sendo feito pelas polícias civis dos estados”, diz.

Ele ainda destaca que o aplicativo também é utilizado pelas polícias como parte do protocolo para recuperação dos aparelhos, o que estaria resultando em uma diminuição gradativa dos índices de roubo e furtos de telefones. A Polícia Civil da Bahia foi procurada pela reportagem para informar os dados de roubos e furtos do estado neste ano e no ano passado, para efeito de comparação, mas disse que o prazo para esta demanda é de sete dias úteis.

Como funciona o Celular Seguro?

O aplicativo Celular Seguro, lançado em 2023, surgiu com a proposta de bloquear rapidamente o aparelho roubado, furtado, perdido ou extraviado. Inicialmente, a funcionalidade oferecia apenas o serviço de Bloqueio Total. Nessa modalidade, caso o aparelho fosse recuperado, o usuário precisava contatar diretamente a operadora e os bancos para reativar todos os serviços.

Desde o ano passado, no entanto, foi disponibilizado o serviço de bloqueio parcial, no modo recuperação, que diminuiu a burocracia no procedimento. A vítima de roubo ou furto não precisa ter o aplicativo instalado no celular para solicitar o bloqueio. Este pode ser feito a partir de uma conta gov.br

“A pessoa bloqueia o chip e as instituições bancárias, evitando prejuízos financeiros ainda maiores. Nesse modo, o aparelho fica ‘retornável’, isto é, ele pode ser reabilitado por uma pessoa de boa-fé que comprou de um receptador”, explica André Leite.

“A partir daí, ela é notificada, recebendo a informação de que aquele aparelho possui uma restrição criminal e sendo convocada a comparecer a uma delegacia de maneira espontânea”, completa o gerente de Projetos da Secretaria Executiva do MJSP.