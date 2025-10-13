ECONOMIA CIRCULAR

Saiba quem é a baiana que vai assumir presidência de Associação Brasileira de Logística Reversa

Primeira mulher a ocupar a presidência da Abelore, Saville também é fundadora da startup baiana de impacto socioambiental SOLOS

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:07

Saiba quem é a baiana que vai assumir presidência de Associação Brasileira de Logística Reversa Crédito: Tayse Argôlo/Divulgação

A baiana Saville Alves vai assumir a presidência da Associação Brasileira de Logística Reversa (Abelore). A posse será realizada durante o 3º Fórum Nacional de Logística Reversa, que será realizado no dia 15 de outubro, das 9h às 18h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (InvestSP).

O evento, que traz o tema “Economia Circular rumo à COP 30”, reunirá especialistas, gestores públicos, empresas e organizações de impacto para discutir o papel estratégico da economia circular na agenda climática e no posicionamento do Brasil na próxima Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em Belém–PA. Entre os nomes confirmados para o evento estão Liv Nakashima, diretora da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo); Dr. Fabricio Soler, advogado e sócio da S2F Partners; e Márcio Barela, gerente de sustentabilidade na Cargill Agrícola e presidente do Conselho Diretor do Instituto ABIA de Meio Ambiente.

Primeira mulher a ocupar a presidência da Abelore, Saville também é fundadora da startup baiana de impacto socioambiental SOLOS, e traz para a associação uma visão voltada à inovação, descentralização e fortalecimento das conexões entre empresas, sociedade e poder público em torno da agenda da economia circular.

A nova presidente inicia o segundo ciclo de gestão da ABELORE com o objetivo de consolidar uma nova fase de amadurecimento institucional e de expansão da Abelore. “Nossas associadas são organizações que fazem a logística reversa de verdade no país com soluções inovadoras, descentralizadas e inclusivas. São mais de 400 mil toneladas de resíduos direcionados para a reciclagem, o que nos possibilita entender bem os desafios e as conquistas desta agenda. Representar esse setor é uma grande honra que reitera o meu compromisso de fazer a reciclagem acontecer no Brasil de forma justa e inclusiva”, afirma.

A nova gestão terá dois eixos importantes de atuação: o fortalecimento da comunicação e da autonomia institucional e a contribuição técnica da Abelore na regulamentação do setor “Teremos uma comunicação mais constante e propositiva, trazendo posicionamentos sobre temas relevantes e orientando tanto o cidadão, estabelecendo um diálogo com o poder público e orientando as grandes companhias a aprimorar suas diretrizes de logística reversa”, explica.