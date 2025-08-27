DADOS EM PERIGO

O que fazer quando tiver o celular roubado?

Especialista aponta procedimento que deve ser tomado logo após o registro do boletim de ocorrência

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06:00

Suspeitos são detidos com celulares roubados no Comércio Crédito: Divulgação Vitor Barreto | SSP-BA

De 1º de janeiro a 22 de agosto deste ano, 3.435 aparelhos celulares foram bloqueados na Bahia após serem furtados ou roubados dos proprietários. Esse número abarca apenas os casos envolvendo usuários do aplicativo Celular Seguro, ferramenta do Governo Federal que bloqueia imediatamente o celular em caso de perda – seja por ação criminosa ou extravio –, não refletindo, portanto, o cenário de roubos de telefones no estado. Os casos, por outro lado, chamam atenção para a necessidade de agir rápido em caso de perda do aparelho.

Walter Capanema, advogado especialista em Direito Digital, ressalta que a prioridade da vítima deve ser em proteger os dados. “É recomendado registrar boletim de ocorrência, bloquear o chip com a operadora, usar ferramentas de bloqueio e formatação remota, trocar senhas de e-mail, redes sociais e bancos, ativar autenticação em duas etapas e monitorar movimentações financeiras para evitar golpes”, orienta.

A primeira medida, que consiste em procurar um local seguro para registrar um boletim de ocorrência, pode ser feito presencialmente em uma delegacia ou pela internet. Em seguida, é fundamental entrar em contato com instituições financeiras e operadoras para habilitar os demais serviços.

Confira o passo a passo:

1) Bloqueie o chip e o IMEI junto à operadora

Fazer contato imediato com sua operadora é fundamental para impedir o uso da linha em golpes ou tentativas de autenticação via SMS. Além disso, é recomendado bloquear o IMEI do aparelho – isso impede que criminosos acessem redes móveis, mesmo com outro chip.

2) Utilize a ferramenta “Encontre o meu dispositivo” ou “Buscar iPhone”

No Android: acesse “Encontre o meu dispositivo” para localizar, bloquear ou apagar o smartphone remotamente.

No iPhone: use o “Buscar iPhone” e ative o Modo Perdido, com opção de apagar o aparelho.

3) Contate bancos e instituições financeiras

Informe as instituições sobre o incidente e solicite o bloqueio de cartões, apps bancários e transações (como Pix). Avise também sobre o risco de uso indevido por meio da linha ou e-mail do aparelho.

4) Altere senhas e desconecte dispositivos

Faça a mudança imediata das senhas de acesso à sua conta Google ou Apple, redes sociais, e-mail, aplicativos financeiros etc. Desconecte sessões ativas e ative a autenticação de dois fatores (2FA), preferencialmente não via SMS.

5) Monitore movimentações suspeitas

Acompanhe todas as operações financeiras, verifique se houve alteração nos métodos de recuperação de conta e mantenha alerta para golpes de engenharia social.

Saiba usar o Celular Seguro

Desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com Anatel e instituições financeiras, o Celular Seguro é um “botão de emergência digital” para bloquear o celular, a linha e contas associadas, agilizando a proteção do usuário em caso de roubo, furto, perda ou extravio do dispositivo.

Como funciona:

1) Com uma conta gov.br, cadastre previamente o aparelho, número de linha, operadora e, opcionalmente, pessoas de confiança.

2) Em caso de incidente, você ou o contato de confiança pode emitir um alerta via app.

3) Selecione entre:

Modo Recuperação: bloqueia linha e contas, mas mantém o IMEI.

Bloqueio Total: bloqueia IMEI, linha e contas – ideal para casos de roubo.

4) Após emitir o alerta, apresente o número de protocolo gerado ao formalizar seu boletim de ocorrência.

Dicas extras

Use senhas fortes, exclusivas e sem auto-completar. Evite salvar senhas no celular ou em notas eletrônicas.

Habilite a autenticação em duas etapas (2FA), preferencialmente por app ou chave física, evitando SMS.

Faça backup regular, usado apps confiáveis para guardar contatos, fotos e documentos.

Anote o IMEI e guarde-o em local seguro, como cartão, e-mail ou em nuvem.

Evite usar o celular em locais públicos ou vulneráveis.