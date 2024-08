PONTO TURÍSTICO

Sem chuva há 100 dias, cânion com 8 metros de profundidade seca por completo no Mato Grosso

Mais de 100 dias sem chuvas fizeram secar um cânion na cidade de Vila Bela da Santíssima, no Mato Grosso. O Cânion do Jatobá é um dos pontos turísticos mais procurados e costuma reunir de sete a oito mil pessoas por temporada devido à aparência paradisíaca e as águas cristalinas.

"Podemos dizer que praticamente não chove em Vila Bela desde o início de maio. O último mês com chuva foi abril, quando choveu 105 mm no decorrer de mês", explica a meteorologista da Agência Climatempo, Josélia Pegorim, ao g1.

"Se for um ano com pouca chuva, o cânion começa a secar de agosto em diante. Se o ano for bem chuvoso, ele permanece cheio o ano todo. As chuvas são importantes por aqui, sem ela não tem água na maioria dos atrativos, mesmo tendo nascentes, elas não suprem a quantidade de água necessária", ressaltou, em entrevista ao g1.