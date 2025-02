ACIDENTE

Sem controle, Ferrari de R$ 3,2 milhões invade calçada e bate em casa; veja vídeo

Caso aconteceu nesta sexta-feira (14), no interior de São Paulo

O motorista de uma Ferrari, modelo 296 GTB, avaliada em R$ 3,2 milhões, perdeu o controle do veículo e invadiu uma calçada na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14). As imagens do vídeo são chocantes e mostram que, por pouco, um homem que estava na calçada não foi atingido. A frente do carro ficou destruída.>