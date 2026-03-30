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Sem Netflix: confira lista de aparelhos em que aplicativo deixa de funcionar a partir de abril

Celulares lançados há mais de dez anos são afetados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:08

Netflix
Netflix Crédito: Divulgação

A partir do dia 1º de abril, alguns celulares deixarão de ser compatíveis com a aplicação da Netflix. A medida está ligada a fatores técnicos e de segurança.

No sistema Android, modelos lançados há mais de uma década, que já não recebem atualizações importantes, serão impactados.

Aparelhos como Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 e Galaxy Grand Prime não alcançam o Android 7.0 de forma oficial e, por isso, estão na lista de incompatibilidade.

Isso vale também para modelos da LG, como Optimus L5, Optimus L7 e LG G2, assim como para a linha Sony Xperia, incluindo Xperia Z, Xperia Z1 e Xperia E3.

Já para a Apple, qualquer iPhone abaixo do iOS 17.0 deixa de atender os critérios mínimos. O iPhone X e todos os anteriores ficam de fora, pois não conseguem instalar o iOS 17 liberado apenas para modelos mais recentes.

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Televisões

Neste ano, alguns modelos de televisão também entraram na lista de aparelhos incompatíveis. A maioria delas foi fabricada em 2015, ou antes. Acessórios digitais adicionais também podem ser necessários para televisões fabricadas neste período.

Veja quais são as TVs compatíveis

Sony - Modelos produzidos a partir de 2018 por Reprodução
Samsung - Modelos produzidos a partir de 2019 por Reprodução
Panasonic - Modelos produzidos a partir de 2019 por Reprodução
LG - Modelos produzidos a partir de 2017 por Reprodução
TCL - Modelos produzidos a partir de 2014 por Reprodução
1 de 5
Sony - Modelos produzidos a partir de 2018 por Reprodução

Tags:

Netflix

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