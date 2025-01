SEM PAREDÃO

Aparelho que silenciou caixa de som em praia brasileira pode bloquear Bluetooth, Wi-Fi e até 4g

Equipamento é ilegal no Brasil

O vídeo do turista argentino que usou um aparelho para silenciar uma caixa de som em uma praia brasileira viralizou nas redes sociais, e o equipmento virou alvo de desejo de muitos brasileiros. A ferramenta funciona como um "bloqueador de sinais" que causa interferência na radiofrequência desejada. Assim, não há conexão entre o sinal, como o Bluetooth, e o aparelho.

Ilegal no Brasil, é possível encontrar em outros países bloqueadores específicos para atingir apenas uma faixa de frequência específica, como Bluetooth ou GPS, e bloqueadores múltiplos que podem interferir em várias faixas de frequência ao mesmo tempo, incluindo sinais de Wi-Fi, redes móveis (3G, 4G, 5G) e rádio AM/FM.

O dispositivo só funciona com conexões de alta frequência. Caso o aparelho esteja conectado a um pen drive, por exemplo, o equipamento não terá efeito. Outros fatores também podem limitar seu funcionamento, como a proximidade do celular ou dispositivo controlador, que pode dificultar a interferência. O alcance do aparelho varia entre 3 a 10 metros.

"O argentino pode ter desligado outra caixa de som, o Wi-Fi de um quiosque na praia e até bloqueado o funcionamento de uma maquininha de cartão de algum ambulante que estava cobrando ali na praia", explica o gerente de Soluções de Conectividade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Gustavo Correa, ao UOL.

A legislação brasileira permite o uso apenas em casos específicos, com autorização dos órgãos competentes, como a Anatel. De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997), o uso não autorizado de bloqueadores é considerado atividade clandestina, com penalidades de 2 a 4 anos de detenção.

Para ser legal no país, o aparelho teria que ser analisado e aprovado pela Anatel, no entanto, segundo o especialista, a probabilidade disso acontecer é baixa, uma vez que pode afetar diversos serviços de radiofrequência, não só nas praias.

No vídeo, é possível ouvir uma música da cantora Ana Castela tocando em alto volume em uma caixa de som. Após o turista apertar um botão de um aparelho, o som para. O vídeo, de 12 segundos, foi postado por Roni Baldini, o criador do dispositivo, na plataforma X, antigo Twitter. Ele mencionou ter passado por Salvador e Fortaleza durante sua viagem, mas não disse onde gravou as imagens.

Pocket Gone 1, JBL Boombox 0 pic.twitter.com/Ygi7SabwFU — Roni Bandini (@RoniBandini) January 10, 2025

A atitude do turista gerou reações variadas na internet. Alguns usuários demonstraram interesse, perguntando onde poderiam comprar o produto. "Ótima ideia. Eu preciso de um desses para usar na vizinhança. O brasileiro acha que todos têm que ouvir sua música, sem fone de ouvido, e acaba estourando os tímpanos de todo mundo", comentou um internauta. "Um sonho", disse outro

Outros, no entanto, não concordaram. "Adianta de nada, muitas caixinhas do lado", dizia um comentário. "Quem vai para a praia e não quer ouvir um pagodinho ou sertanejo é porque está frustrado", opinou outro.