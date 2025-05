CORPO EM MOVIMENTO

Sem treinar? Saiba por quanto tempo pode durar a memória muscular mesmo sem se exercitar

Estudo mostra em quanto tempo é possível recuperar a força muscular perdida após uma pausa nas atividades



Perla Ribeiro

Agência Einstein

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:23

Sem treinar? Saiba por quanto tempo pode durar a memória muscular mesmo sem se exercitar Crédito: Shutterstock

Quem pratica musculação convive com a eterna sensação de que basta parar alguns dias de treino para perder os ganhos obtidos com ele. No entanto, se você faz parte do time que convive com a dúvida sobre até quanto tempo parado pode comprometer seus ganhos musculares, aqui vai uma explicação importante: quem faz musculação com frequência não precisa ter medo de recomeçar após as férias ou alguma pausa. Isso porque, o corpo guarda uma memória muscular por pelo menos dois meses e meio devido às mudanças induzidas pelo treino que persistem nesse período, facilitando a recuperação na retomada. Os dados são de um novo estudo finlandês publicado no The Journal of Physiology, que avaliou as proteínas dos músculos. >

A memória muscular se refere à capacidade de o músculo readquirir massa e força com maior facilidade após períodos de destreinamento. Isso já era associado principalmente à preservação dos mionúcleos, estruturas das células musculares. Agora, o novo estudo demonstrou esse efeito a partir da dosagem de proteínas, avaliando as alterações após um ciclo completo de treinamento, destreinamento e re-treinamento. >

Para chegar a esse resultado, pesquisadores da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, acompanharam um grupo de 30 voluntários saudáveis, mas que não praticavam musculação com regularidade. Desses, 17 foram submetidos a um programa dividido em três etapas de dez semanas cada: treino supervisionado duas vezes por semana, pausa e volta aos treinos. Os demais serviram como grupo controle.>

Ao fim de cada etapa, os cientistas examinaram as mudanças nas proteínas a partir de uma biopsia do músculo da coxa. Assim, constataram que enquanto algumas se alteraram com o treino, mas voltaram ao estado basal após o destreino, outras permaneceram elevadas mesmo após 10 semanas de pausa. “Isso reforça a ideia de que o músculo ‘se lembra’ de adaptações anteriores, não só ao nível celular ou epigenético [como os estímulos afetam a expressão dos genes], como já era sabido, mas agora também no nível proteômico”, explica Brendo Faria Martins, especialista em fisiologia do exercício do Espaço Einstein de Esporte e Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein. >

Segundo o especialista, até então a maioria das evidências sobre memória muscular focava em aspectos como retenção de mionúcleos ou marcas epigenéticas. “Mas agora temos uma demonstração objetiva de que certas proteínas ligadas à contração muscular, citoesqueleto e sinalização de cálcio também são mantidas. Esse achado reforça a hipótese de que há uma base molecular concreta para a memória muscular, indo além das estruturas celulares.”>

De modo geral, a perda de força e massa muscular pode começar a ocorrer após duas a três semanas de destreinamento, mas o novo estudo mostrou que algumas adaptações proteicas se mantêm por pelo menos dois meses e meio após uma parada nos treinos. “Ou seja, embora a função e o volume muscular diminuam relativamente rápido, algumas marcas moleculares permanecem, o que ajuda a explicar por que a recuperação é mais rápida do que o ganho inicial”, explica Martins.>