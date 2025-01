ARRANHA-CÉU

Senna Tower: prédio residencial mais alto do mundo será no Brasil e terá 18 mansões

Imóvel é planejado há mais de quatro anos

Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 07:42

Senna Tower usa tecnologia de fundação inédita no mundo e dá primeiro passo para construção de supertall Crédito: FG Empreendimentos/ Divulgação

O prédio residencial mais alto do mundo, o Senna Tower, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, já passa pela avaliação prática. O arranha-céu começou a ser discutido há quatro anos e terá 18 mansões, 204 apartamentos e oito elevadores de ultravelocidade.

O empreendimento conta com investimento da FG Empreendimentos e Havan, e os valores para a obra têm estimativa de R$ 3 milhões. As empresas acabam de iniciar a avaliação prática das estacas que compõem a fundação da estrutura. O projeto tem o aval técnico de Harry Poulos, da Tetra Tech, que participou da elaboração dos prédios mais altos do mundo, o Burj Khalifa Tower em Dubai, e o Dubai Tower em Doha, Qatar.

Para o novo negócio, foi necessário o uso de uma solução especialmente criada para o Senna Tower e seu perfil geológico, uma vez que o terreno fica sobre um maciço rochoso classificado como um dos mais rígidos do mundo. Segundo Stéphane Domeneghini, diretora-executiva da Talls Solutions e engenheira responsável técnica pelo projeto do Senna Tower, há uma série limitada de equipamentos com capacidade de perfurar a rocha do local do empreendimento.

"As estacas Auger Caster, que serão fixadas na rocha, tendo mais de 40 metros de profundidade, apresentam importantes vantagens em relação a outras soluções tradicionais. Dadas as dimensões do prédio, o número de estacas é muito maior do que o utilizado em obras convencionais", explica Stéphane.